Sky – Inter, Lukaku perfetto: ad Appiano in splendida forma, staff sorpreso. E con Inzaghi…

Un rapporto costante, una scintilla scoccata fin da subito. Romelu Lukaku e Simone Inzaghi, ancor prima di incontrarsi ieri in quel di Appiano Gentile, hanno mantenuto contatti quotidiani mentre l'attaccante dell'Inter si trovava meritatamente in vacanza. Come riferisce Sky Sport, infatti, Inzaghi ha più volte dato indicazioni sull'allenamento da seguire, seguito scrupolosamente dal numero 9 interista.