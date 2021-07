Inter, Lukaku: “Con Inzaghi grandi cose. Speriamo di fare ancora meglio”

Le parole dell'attaccante belga intervenuto ai microfoni della tv del club nerazzurro al rientro ad Appiano Gentile

"Sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, poi a Turks and caicos con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato, speriamo di fare bene e anche meglio dell’anno scorso".