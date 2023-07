SM – Dalla Turchia spunta Kadioglu: i dettagli. Onana-United si chiude oggi? E Lukaku…

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per la conclusione dell'affare Onana-Manchester United. L'Inter continua a trattare per Lukaku

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oggi potrebbe essere il giorno giusto per la conclusione dell'affare Onana. Il Manchester United sta per alzare la posta in palio, avvicinandosi, con i bonus, ai 60 mln richiesti dall'Inter.

I nerazzurri, poi, si fionderanno, oltre su Trubin e Sommer, su Romelu Lukaku: il belga - secondo Sport Mediaset - non sarà presente al raduno con il Chelsea e l'Inter è pronta ad avanzare un'offerta da 30 mln più bonus per strappare il sì del Chelsea. E intanto dalla Turchia arriva un nome per la fascia destra: si tratta di Kadioglu, centrocampista turco classe 1999, profilo che diventerebbe un'opzione seria solo in caso di partenza di Dumfries. Piace anche Holm ma per l'esterno dello Spezia l'Inter non ha ancora mosso passi concreti.