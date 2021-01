GdS – Inter, terapie per Lukaku: domani gli esami strumentali, ecco le sensazioni. Con la Samp…

Sono previsti per domani gli esami strumentali di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter monitora le condizione dell’attaccante belga, uscito al 75′ della sfida contro il Crotone di ieri per una contrattura al quadricipite della coscia destra.

Lo staff nerazzurro non vuole rischiare e vuole evitare di forzare la situazione, soprattutto in vista del tour de force con le sfide contro Roma e Juventus dopo quella contro la Sampdoria di mercoledì.

Lukaku oggi non parteciperà alla seduta di scarico ma farà solo terapie. Per mercoledì, Lukaku può essere a disposizione di Conte ma è da escludere un impiego dall’inizio: “In caso di buone notizie dagli esami, Lukaku potrebbe pure partire in panchina a Genova contro la Samp, mentre è da escludere un suo impiego dal primo minuto. Circola una certa fiducia, come ribadito anche dallo stesso Conte nel dopo partita ma, se gli esami riscontrassero una qualche forma di lesione, allora Romelu diventerebbe davvero in dubbio per i due big match scudetto, domenica prossima all’Olimpico e il 17 a San Siro con i bianconeri di Pirlo“.