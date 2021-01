Gds – Inter-Crotone, pagelle: Lautaro iradiddio, Lukaku mostruoso, Barella energia pura. Vidal…

Il migliore Lautaro, il peggiore Vidal. Il giorno dopo Inter-Crotone, arriva la pagella della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano esalta la prestazione del Toro, il voto è 8,5: “Attorno a Lukaku ci vuole uno come Lautaro, reattivo, cattivo, spietato, mobilissimo. Se concentrato poi è un’iradiddio: tre gol e mezzo, la voglia di non fermarsi mai“.

Bene anche Barella, voto 7,5: “Energia pura. Sempre più Tardelli per come s’infila, appoggia, chiama, dà la carica. Totale“. Otto per Romelu Lukaku: “L’uomo chiamato squadra, mostruoso”. Otto anche per Conte: “Squadra non programmata per far spellare le mani, ma sarà difensivo chi segna 40 gol in 15 giornate? Uno spettacolo, sì, di potenza e collettivo“. Male Vidal, per lui 4,5: “Versione Champions, tipo Real, quando contribuì all’uscita dalla coppa. Esce lui, entra l’Inter“.

(Gazzetta dello Sport)