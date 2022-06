Inter, brutta notizia: su Lukaku irrompe il Tottenham. CdS: “Non direbbe no a Conte”

L'ex tecnico nerazzurro vuole avere nuovamente con sè il bomber belga, sogno proibito del mercato interista

Nella già difficilissima strada che porterebbe Romelu Lukaku nuovamente all'Inter spunta un nuovo, pericoloso ostacolo: il Tottenham. Secondo il Corriere dello Sport Antonio Conte avrebbe infatti chiesto il suo amato bomber per rinforzare ulteriormente la sua squadra: "Il tecnico del Tottenham, forte della qualificazione alla prossima Champions League, vuole costruire una squadra che possa vincere la Premier League e ha chiesto anche Romelu Lukaku, l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare l'attacco. Non si tratta di accanimento o volontà di vendetta del salentino nei confronti della sua ex squadra: il belga è da sempre il suo giocatore cardine ed è stato lui a portarlo a Milano, "costringendo" Zhang a pagare 75 milioni di euro allo United. Adesso Antonio vorrebbe allenarlo di nuovo agli Spurs per costituire con Kean un tandem tutto chili e centimetri".

"L'inserimento nell'affare Lukaku dell'allenatore di Lecce non è una buona notizia per l'Inter che già parte da condizioni svantaggiate ovvero dall'impossibilità di acquistare il cartellino del calciatore per mancanza di soldi. [...] L'Inter ha il suo totale gradimento, ma pare complicato che Big Rom possa rispondere no a Conte se il "vecchio maestro" lo chiamerà. Non dovrebbe neppure cambiare città, anche se chi gli sta vicino assicura che è anche Milano a mancargli. Non solo la Serie A e la maglia nerazzurra. Il Tottenham naturalmente acquisterebbe Lukaku perché, a differenza di Marotta e Ausilio, Paratici i soldi per chiudere l'operazione li ha e questo lo mette in una situazione di vantaggio. Certo Tuchel si troverebbe Romelu di fronte come avversario in Premier, ma avrebbe il conto corrente bello "gonfio" e potrebbe andare alla ricerca di un sostituto".