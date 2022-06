Lukaku, messaggio all’Inter: “Al Chelsea penso io”. Il piano per il prestito gratuito

L'attaccante belga vuole tornare a tutti i costi a Milano, ed è pronto a fare la sua mossa per convincere i Blues

Fabio Alampi

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter. Ed è pronto a trattare in prima persona per trovare una soluzione con il Chelsea. Un bell'assist per i nerazzurri, che riaccoglierebbero più che volentieri Big Rom a Milano, ma solo in prestito e a determinate condizioni economiche. Così scrive il Corriere dello Sport: "Detta da lui, la frase è rassicurante. «A convincere il Chelsea ci penso io»: eccolo il messaggio di Romelu Lukaku durante il summit tra l'ad Marotta e il suo avvocato di fiducia, Sebastien Ledure. [...] L'Inter non può riacquistarlo e dovrà essere lui a "strappare" il prestito gratuito al Chelsea. Intanto per un anno, poi si vedrà. Romelu con la maglia dei Blues non vuole più giocare. Almeno finché in panchina ci sarà Tuchel".

Non è una questione di tempi

"L'Inter non può trattare direttamente con il Chelsea e se ne starà dietro le quinte, definendo pubblicamente l'operazione "impossibile", "utopistica" o "fantacalcio". Dalla sua parte ha Lukaku che lotta per il lieto fine. In questo momento Big Rom è la più grande assicurazione che Inzaghi e Marotta possono avere. E attenzione, non è indispensabile che la vicenda si concluda con un prestito entro il 30 giugno. Se ciò accadesse, Romelu potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e ci sarebbero sgravi fiscali importanti per l'Inter. Se però l'ex numero 9 ottenesse il prestito gratuito a luglio o ad agosto, in viale della Liberazione lo accoglierebbero comunque a braccia aperte. Il suo ingaggio lordo risulterebbe maggiore di 3-4 milioni, ma l'ostacolo non sarebbe insormontabile. Almeno paragonato al salto di qualità che la squadra sarebbe con un centravanti capace in due stagioni a Milano di firmare 64 reti".

Il piano per il prestito gratuito

"Come farà Lukaku a strappare il prestito gratuito al Chelsea quando la quota di ammortamento che i Blues hanno a bilancio è di circa 24 milioni? Semplice, sottolineerà che mandandolo 12 mesi all'Inter, i Blues risparmieranno l'ingaggio da 12 milioni netti più 3 di bonus. Quest'anno, tanto per fare un esempio, ne ha incassati 13, al lordo circa 25. Casualmente la quota dell'ammortamento. La nuova proprietà del club londinese preferirebbe chiudere la pratica vendendo Romelu: il Bayern Monaco, in caso di addio di Lewandowski, e il Barcellona, se non acquisterà Lewandowski, potrebbero essere interessati. Il Gigante però ha occhi solo per l'Inter. Marotta e Ausilio hanno un bell'alleato e l'esito della vicenda è meno scontato di quanto la logica potrebbe far credere".