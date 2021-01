Madonna a FcInter1908: “Vecino fantastico coi ragazzi, sta molto bene. Si è dimostrato…”

Armando Madonna, tecnico della Primavera dell’Inter, ha parlato a FcInter1908.it dopo la vittoria della squadra sul Genoa. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Vecino? Non sta a me giudicare il giocatore, posso giudicare l’atteggiamento che ha avuto in spogliatoio: si è comportato in maniera fantastica coi compagni, si è comportato molto bene. La sensazione è che stia molto bene, con noi sta molto bene: mi ha fatto piacere l’entusiasmo con cui è venuto. Lo ha creato anche tra i ragazzi, si è dimostrato uomo: è un giocatore forte e di alto livello. C’era qui Stellini per giudicare la prestazione”.

Cosa manca a Satriano per trovare il gol?

“Psicologicamente è fortissimo, per volontà e determinazione: il gol arriverà, lui continua a lavorare. Ha fatto una grande partita oggi, l’ho trovato bene: veloce, sveglio, mi è piaciuto molto”.