Mancini: “Scelta giusta tornare all’Inter? Avrei dovuto fare più attenzione. Ho creduto…”

Ospite nella diretta Instagram della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha toccato diversi temi. Inevitabile tornare sulla sua esperienza da allenatore dell’Inter: “Quanto c’è di tuo nella conclusone del ciclo dell’Inter che conquistò il Triplete? Quell’anno lì sono stati bravi, noi abbiamo costruito una squadra molto forte e negli anni siamo migliorati. Poi sono cambiati 3-4 giocatori che sono stati fondamentali per vincere la Champions. Era un ciclo destinato a vincere tutto, era una squadra talmente forte, piena di giocatori bravi. Io ho costruito e vinto quello che dovevo vincere. Se ho fatto una scelta giusta tornare una seconda volta? Era sempre l’Inter, ho creduto in quello che mi avevano detto, purtroppo avrei dovuto fare un po’ più di attenzione. Però sono stato felice, dopo i primi sei mesi siamo stati in testa alla classifica, quindi avevamo costruito qualcosa. Saremmo arrivati a dama nel giro di un anno e mezzo o due al massimo. È stato un po’ un peccato ma questo è il calcio“.