Marcus Thuram e il suo soprannome: perché tutti lo chiamano Tikus

C'è il suo zampino in buona parte dei gol siglati finora dall'Inter. Marcus Thuram ne ha segnati alcuni, in altri invece ha indossato i panni dell'assistman, sempre importante per Inzaghi, più di quanto in molti potessero immaginare la scorsa estate. Il mondo nerazzurro lo ama già ardentemente e sta imparando a conoscerlo anche fuori dal campo. Ad esempio, tutti ormai sanno che il soprannome del giovane Thuram sia Tikus: ma perché?