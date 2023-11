Inter, fari accesi su Taremi a gennaio: occasione ghiotta con due piccole postille

La sessione di mercato invernale non è poi così distante. L'Inter ne è consapevole e si tiene aperto lo spiraglio per intervenire e regalare a Inzaghi un rinforzo in caso di necessità. La pedina potrebbe riguardare l'attacco, se Arnautovic e Sanchez non dovessero dare le giuste garanzie fino a quel momento. Il nome? Ovviamente quello di Mehdi Taremi, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "L’iraniano ha già comunicato al suo club che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. E dunque la sua situazione va monitorata, sia per l’estate ma già per gennaio".