Dopo un controllo al VAR, Guida, arbitro di Roma-Inter, ha deciso di convalidare il gol nerazzurro in quanto non ha ravvisato ostruzioni di Thuram (in fuorigioco) nei confronti di Rui Patricio, portiere giallorosso.