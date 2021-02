Inter, Suning deve fare in fretta: Goldman Sachs vigila. I dirigenti vedono Pellegrini per…

Non si placano, anzi si intensificano le voci sul futuro societario dell’Inter. Beppe Marotta, ieri a Sky Sport, ha più volte dichiarato di auspicare in una soluzione veloce, considerato il momento non semplice della società. E più passa il tempo, spiega Calciomercato.com, più si concretizza un rischio: “C’è un’offerta ufficiale del fondo inglese, che Zhang potrebbe dover prendere seriamente in considerazione, anche se al ribasso. Perché il rischio che l’Inter finisca nelle mani di Goldman Sachs non è remoto e a quel punto la famiglia Zhang non sarebbe più così libera di scegliere come e a chi vendere.

Filtra voce di un accordo vincolante che la parti avrebbero stipulato all’emissione del bond da 375 milioni di euro, con tasso annuo del 4.80%. Per i creditori è tempo di passare all’incasso e secondo l’intesa raggiunta tra club e banca, se Zhang non sarà in grado di corrispondere gli interessi maturati, sarà Goldman Sachs a prendere in mano le redini dell’Inter per imbastirne la cessione“, spiega il portale.

Gli ad da Pellegrini

Intanto, qualche giorno fa, spiega ancora Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra ha fatto visita ad un importante personaggio della storia dell’Inter: “Nei giorni scorsi Marotta e Antonello si sono recati dall’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini. Una richiesta d’aiuto trasversale a chi gestisce il food della Pinetina, ma anche l’occasione per chiedere qualche chiarimento e capire se davvero c’è un’anima italiana intenzionata a intervenire sulle sorti dell’Inter. Suning semina incertezza, anche nei suoi dirigenti”.