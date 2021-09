Inter, Marotta può fare il colpo top a zero: “Gli basta solo rinnovare l’offerta”

Il mercato si è concluso ieri, ma il club nerazzurro resta vigile: e c'è un profilo che resta nei radar di Marotta e Ausilio

Ieri alle 20 il gong che ha segnato la fine della sessione estiva di calciomercato. Ma si sa che le trattative non si fermano mai e i club sono sempre vigili per cercare di programmare al meglio le operazioni future. Ed è il caso anche dell'Inter, che, come riporta il Corriere dello Sport, non abbandona una pista che andrà a parametro zero il prossimo giugno, che ha il nome di Lorenzo Insigne: "Se l’Inter, che ci ha provato (ma blandamente) veramente volesse Insigne, potrebbe semplicemente rinnovare la sua proposta assai scugnizza: sette milioni di euro alla firma, quadriennale da sei, disponibilità dei diritti d’immagine e una Milano nerazzura da bere".