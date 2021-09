Insigne, l’Inter ci ha provato davvero. CdS: “Cifre top, i dettagli dell’offerta”

Il contratto del capitano del Napoli scade il 30 giugno 2022: i nerazzurri potrebbero fare un nuovo tentativo

Tra i tanti nomi accostati all'Inter in questa ultima sessione di mercato è comparso anche quello di Lorenzo Insigne: il contratto del capitano del Napoli scade il 30 giugno 2022, e la trattativa per il rinnovo appare tutt'altro che semplice. Un'occasione che stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra, che ha pensato anche a lui come soluzione low cost per rinforzare il proprio reparto avanzato, prima di virare su Correa. Una suggestione diventata con il passare dei giorni una pista concreta, a cui è seguita una ricca offerta formale al giocatore. Una proposta importante, che potrebbe essere riproposta nei prossimi mesi.