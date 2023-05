Marotta: “Complimenti al Napoli. Cavalcata straordinaria, scudetto meritato”

L'amministratore delegato dell'Inter ha voluto complimentarsi pubblicamente con la società partenopea per la conquista del campionato

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, in una nota affidata all'Ansa ha voluto complimentarsi pubblicamente con il Napoli per la vittoria dello scudetto, il terzo della storia del club partenopeo, arrivato con ben 5 giornate di anticipo: "Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo scudetto".