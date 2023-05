E’ festa azzurra, 33 anni dopo: a Udine finisce 1-1, il Napoli è campione d’Italia

Mancava solo la certificazione aritmetica e ora finalmente Napoli può festeggiare, 33 anni dopo. Bastava un pareggio agli uomini di Luciano Spalletti per laurearsi campioni d'Italia per la terza volta nella storia del club partenopeo e a Udine è arrivato il punto tanto atteso. Eppure, dopo il gol di Lovric, gli azzurri e la loro gente avevano tremato non poco.