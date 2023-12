Marotta: “Inter matura, a Napoli prestazione che ci lusinga. Scudetto? Fase interlocutoria”

“Maturità è sinonimo di consapevolezza e di avere un ruolo importante. Rispettare gli avversari ma entrare in campo con la voglia, desiderio e motivazione di ottenere il massimo. Sono le condizioni più importanti nello sport e nel calcio”.

Come si fa ad assorbire le partenze e portare dentro giocatori che rendono subito?

“A questo punto siamo in una fase interlocutore. Ci sono tanti punti e tanti appuntamenti. Dobbiamo essere bravi a gestire la rosa. Inzaghi sta dimostrando di essere bravissimo. Ieri abbiamo patito un infortunio ma abbiamo un organico che indipendentemente da chi gioca risponde all’allenatore e al club”.

