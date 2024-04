Il calcio è un fenomeno di grande aggregazione: dopo il Covid c'era la voglia di tornare a vivere le emozioni di una volta e in Italia siamo stati bravi a rendere competitivo il campionato e far sì che la gente sia tornata negli stadi. Merito alle società che sono riusciti a regalare tanto alla nostra Italia e ai tifosi anche nelle varie competizioni. Noi all'Inter abbiamo il nostro modello: per vincere bisogna avere competenza e valori importanti come la cultura della vittoria e non avere paura di dichiarare le ambizioni. Non è arroganza ma ambizione trasparente: sono questi i concetti che vanno sviluppati.