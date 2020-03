CorSera, retroscena sul consiglio di Lega. Accuse pesantissime di Marotta: “E’ arrivato a dire che…”

Un calcio nel caos. Tutto nato dalla scellerata decisione della Lega di Serie A di rinviare cinque partite dell’ultima giornata di campionato, inclusa Juventus-Inter. Un’atmosfera tesissima e avvelenata, scoppiata nella giornata di ieri nel corso del consiglio di Lega. A raccontare la tensione tra l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e il presidente di Lega Dal Pino è stato il Corriere della Sera, che riporta anche qualche retroscena:

“… Il consiglio di Lega a quel punto ha preso una bruttissima piega, Marotta ha rimproverato a Dal Pino di essere rimasto fuori Italia e di aver proseguito il viaggio in Nord e Sud America per questioni legate ai diritti tv. A far saltare il banco è stato proprio il big match tra Juventus e Inter. «Se non ci fosse stata questa partita di mezzo tutto ciò non sarebbe successo», è l’accusa di Marotta. La situazione è di disagio per tutti, l’Inter però non vuole essere danneggiata più delle altre squadre, peraltro ha il calendario più intasato e deve già recuperare due partite“.

(Fonte: Corriere della Sera)