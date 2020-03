Consiglio di Lega tra parole grosse e accuse assortite. Clima rovente quando Marotta…

Clima rovente e non poteva essere altrimenti nel Consiglio di Lega chiesto e ottenuto dall’Inter nella giornata di ieri. Il Corriere dello Sport spiega quanto accaduto: “S e sabato il calcio italiano era nel caos, adesso è allo sbando più totale. Le fondamenta della Lega Serie A traballano complici un calendario ingestibile a causa dei recuperi e i pessimi rapporti tra i vertici di via Rosellini e un numero crescente di club. Il consiglio di Lega di ieri mattina, durato un’ora e mezzo, si è svolto in clima irrespirabile, con tanto di parole “grosse” e accuse assortite. E meno male che i protagonisti erano collegati in video conferenza (Dal Pino dal Brasile), altrimenti… Oltre al presidente della Lega Dal Pino e all’ad De Siervo, dietro il tavolo virtuale si sono trovati i consiglieri Antonello (Inter), Scaroni (Milan), Campoccia (Udinese) e Percassi (Atalanta), i consiglieri federali per A, Marotta (Inter) e Lotito (Lazio), e il consigliere indipendente Casasco”.