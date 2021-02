Marotta: “Le frasi di Zhang? Il commento è semplicissimo. Derby in momento straordinario”

L'ad dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita del derby tra Milan e Inter

"Viene in un momento storico straordinario, il sapore viene unito alla competitività sana del campionato. Preparazione di Conte fatta in modo meticoloso. Ibra-Lukaku? Condivido per l'abbraccio, è recente passato. Sapore agonistico acceso in campo, ma poi sempre messaggio positivo. Parole di Zhang? Il commento è semplicissimo. La proprietà valuterà al meglio ogni decisione nell'interesse del club, noi come management stiamo lavorando al massimo in modo che la stagione si concluda nel migliore dei modi".