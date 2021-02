LIVEBLOG – Milan-Inter, i tifosi nerazzurri: “Il Toro!!! La Lu-La c’è”

Milano si accende per il derby scudetto. FcInter1908 vi riporta le reazioni social dei tifosi

Non è e non sarà mai una partita come le altre. Non è retorica, è la realtà. Dieci anni dopo, il derby di Milano torna a essere una gara scudetto. Da una parte il Milan, reduce dalla sconfitta con lo Spezia e dal pareggio con la Stella Rossa, dall'altra l'Inter capolista, davanti ai rossoneri di un punto. I nerazzurri tenteranno l'allungo, la squadra di Pioli di tornare in vetta. FcInter1908 vi riporta le reazioni social dei tifosi. A pochi minuti dal fischio d'inizio, la parola più usata è ansia.