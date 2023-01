Materazzi: “Supercoppa? Può succedere di tutto, Milan grandissima squadra. Lo scudetto…”

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato così del derby contro il Milan

Intervistato da Sport Mediaset a Riyad a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter , ha parlato così del derby contro il Milan:

"Si affrontano due grandi squadre che sembrano in difficoltà, ma quando si gioca il derby si dà sempre qualcosa in più. Il Milan ha dimostrato di essere una grandissima squadra, con giocatori di qualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L'Inter ha iniziato l'anno benissimo direi, Monza a parte, ma tutti hanno visto cosa è successo. Deve solo continuare e sperare che chi è davanti rallenti. Contro il Milan è una partita secca, può succedere di tutto".