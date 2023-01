Scambio Kessié-Brozovic, Biasin: “Ho provato a verificare e dall’Inter mi hanno detto che…”

"Sono un grande amante del calciatore Brozovic, che per me è importantissimo. Secondo me dire che non è più insostituibile dato che Calhanoglu sta facendo bene in quella posizione vuol dire sottovalutare l'importanza di Brozovic per questa squadra. Io non farei mai questo scambio. Ho provato a verificare e posso garantire che l'Inter da Barcellona non ha sentito nessuno al momento. Non so cosa farebbe il club se dovesse arrivare la proposta. Kessié è un giocatore che ad Ausilio è sempre piaciuto".