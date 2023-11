Materazzi: “L’Inter sta esaudendo un mio sogno. Noel Gallagher? Nemmeno suo fratello…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro su diversi temi nel suo ultimo intervento per Sportitalia

Tra gli ospiti di questa sera alla trasmissione Sportitaliamercato , Marco Materazzi ha parlato spaziando su vari argomenti. Partendo da Noel Gallagher, cantautore inglese tifoso del Manchester City che aveva parlato in precedenza dell'Inter . Queste le sue considerazioni: " Noel Gallagher? Se nemmeno suo fratello gli vuole bene un motivo ci sarà. Questa giornata di campionato? È vero che il Cagliari sta facendo una risalita importante, ma troverà una Juve concreta e che non subisce gol. I bianconeri stanno facendo davvero bene.

Allegri è uno forte all'interno del club, grande merito a lui e a quello che sta facendo. La difficoltà è stata nel ricambio generazionale, quando si è fatto male Chiesa. Ora la Juve sta cercando di ritrovare il suo spirito. Gatti? Tanto di cappello, vuole migliorarsi di partita in partita. Chi avvantaggia questa sosta in Juve-Inter? Io giocherei immediatamente, sapete cosa comporta andare in Nazionale.