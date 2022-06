Inter, Mentana: “Se vendono uno di questi non vorrei essere nei panni di…”

Intanto i tifosi si augurano che, a differenza della scorsa estate, non venga sacrificato nessuno dello zoccolo duro della squadra per realizzare quell'attivo da 60 milioni richiesto da Steven Zhang. Su Instagram Enrico Mentana ha postato una foto in cui sono presenti Skriniar, Bastoni e Barella scrivendo: "Se vendono uno di questi non vorrei essere nei panni dei proprietari dell'Inter". Dai tifosi a Mentana, il messaggio è chiaro: lo zoccolo duro non si tocca.