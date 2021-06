Mercato, l’Inter passa all’azione: ecco chi sta progettando l’assalto a Barella

"Lukaku e Barella, Barella e Lukaku: non si esce da questi due, volendo fare la scaletta dei giocatori che l’Inter non vorrebbe mai cedere. Tutto il mondo si è accorto di Nicolò. Il centrocampista è corteggiato, in Italia e in Europa. Non ci vuole un investigatore per scoprirlo sui taccuini dei club più importanti: giusto per intendersi, anche il Bayern.