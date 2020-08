Leo Messi è sempre più convinto di voler lasciare il Barcellona. L’argentino, stando a quanto riporta in Spagna RAC1, ha comunicato che non si presenterà all’appuntamento fissato con l’intera rosa nella giornata di domani per test medici di controllo che precederanno l’inizio degli allenamenti. Un altro capitolo che impreziosisce la telenovela legata al suo futuro. Non si torna più indietro: la Pulce è ormai proiettata verso nuovi orizzonti.