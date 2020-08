MD – Messi, veleno immeritato. Pista Inter complicata. Pur rispettando sua scelta, il Barça…

Anche il Mundo Deportivo parla oggi di Messi in un lungo articolo firmato dal vice direttore Fernando Polo. Il giornalista torna sulla grande amarezza vissuta dall’argentino per la serata contro il Bayern Monaco.

Non si aspettava una inferiorità così netta, un’eliminazione così clamorosa. Le sue foto a testa bassa mentre esce dal campo hanno fatto il giro del mondo. “Leo non si meritava quella dose di veleno a Lisbona. Ecco perché sta ribaltando tutto, la sua situazione nel club, nella squadra, sta valutando lo scenario rimasto dopo la debacle di quella sera. Messi non vorrebbe mai essere al Barcellona se non desse il massimo per competere su tutto. Il club non ha dubbi sul fatto che lui voglia restare e al momento nel suo ambiente smentiscono le notizie che parlano di un suo addio. Il nostro giornale, da persone vicine al giocatore sa che la pista Inter è complicata. Certo la questione fiscale, soprattutto relativa ai diritti di immagine, ha già portato Ronaldo alla Juve”, scrive il quotidiano spagnolo.

In ogni caso il Barça vuole tenere l’argentino e conta su di lui al cento per cento per la prossima stagione. E anche se rispetterebbero qualsiasi decisione di Messi non gli permetterebbero di andarsene così facilmente dopo un’eliminazione così eclatante. Ha un anno di contratto, una clausola rescissoria di 700 mln e non si arriverebbe a perdere il miglior giocatore della storia del Barça senza prima trovare un degno erede. Se c’è un intoccabile a Barcellona è ancora Messi che ora dovrà confrontarsi con il presidente.

