Il metodo Conte funziona: ecco come l’Inter ha conquistato il primato

I nerazzurri hanno concluso l'inseguimento sul Milan e si sono presi il primo posto in classifica sfruttando al massimo le proprie armi

"L'Inter la palla la lascia volentieri agli avversari (4° posto in classifica per possesso, dietro a Juve, Napoli e Sassuolo) ma che ha nel pressing e nelle ripartenze i suoi tratti di eccellenza, oltre a un'invidiabile copertura degli spazi sul terreno di gioco (nessuno in campionato percorre più chilometri di media a partita, mentre Marcelo Brozovic - non poteva essere altrimenti -, con 11.739 km di media a partita è il maratoneta del campionato)".