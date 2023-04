Champions: Milan-Inter, prezzi folli per i biglietti acquistati per via secondaria

Su siti come Footballticketnet, che vende ticket per tutte le gare delle due milanesi e di altri club, i costi per la semifinale sono davvero alle stelle

Prezzi folli per i biglietti del derby di Champions League, quello di andata tra Milan e Inter. Si gioca il 10 maggio ma la corsa al biglietto è cominciata da tempo. E pare che nei mercati secondari i biglietti possono arrivare a costare anche più di mille euro. La Gazzetta dello Sport parla di Footballticketnet, uno dei siti dov'è possibile acquistare i biglietti per la partita per via secondaria rispetto ai biglietti venduti sul sito ufficiale rossonero.