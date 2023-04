Uva: “Bisogna investire sugli stadi. San Siro obsoleto? Lo giudicherò”

Le parole del direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa sull'impiantistica in Italia e sul Meazza

Ha parlato di San Siro e non solo. Più in generale si è soffermato sull'impiantistica in Italia. Michele Uva, direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa, ha parlato a margine della tavola rotonda 'Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità', organizzato dall'Università Bocconi di Milano.

«C'è bisogno di una generazione di impianti, noi ci siamo fermati agli anni '90, costruendo impianti di per sé già obsoleti, quindi probabilmente c'è bisogno di studiare quello che fanno gli altri, adattare il modello stadio al contesto - perché lo stadio deve parlare alla comunità - e poi trovar la dimensione e investire. Bisogna investire sugli stadi, i giovani, il calcio femminile. Oggi sono un investimento che produce benessere non solo per la società ma anche per la comunità», ha detto.

A proposito della candidatura dell'Italia a Euro 2032 fondamentale per la riqualificazione degli impianti, Uva ha detto: «Non c'è bisogno di una candidatura per costruire nuovi impianti. San Siro obsoleto? Devo giudicare San Siro, non posso fare anticipazioni. Non posso rispondere. Se il Meazza ha i requisiti necessari? Non posso entrare nel dettaglio del singolo impianto, sto parlando in generale dell'impiantistica».

