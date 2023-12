“Mister, sei caduto dal divano vero?”. Il messaggio di Lautaro a Inzaghi: rapporto fortissimo

Una delle forze di questa Inter è sicuramente il gruppo. Inzaghi sta gestendo al meglio le forze, ma anche l'alternanza dei giocatori. E sta riuscendo a far sentire tutti importanti all'interno della squadra. Un compito non facile per il tecnico. Ma tutti gli sono riconoscenti e ne esaltano il lavoro. Basti pensare all'ottimo rapporto tra il tecnico e il capitano Lautaro, che lo chiama dopo il gol della Juventus.