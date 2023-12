Marelli: “Lautaro-Lobotka, Var non può intervenire. Acerbi-Osimhen? Non avrei dato rigore”

“Il contrasto tra Lautaro e Lobotka. L’arbitro si trova a 6 metri ed è assolutamente in controllo dell’azione. Il contrasto viene giudicato regolare. Lascia proseguire e l’Inter segna. Non tengo in considerazione le gambe perché sono moto marginali, può essere un contrasto normale di gioco. Non è un contrasto il fatto che Lautaro cinturi l’avversario con il braccio sinistro e non gli consente di avanzare per andare verso il pallone. Avrei fischiato fallo, che a mio parere è piuttosto evidente. VAR tagliato fuori dal protocollo, che dice che si può intervenire in caso di chiaro ed evidente errore o episodio perso dall’arbitro. Lobotka-Lautaro? L’arbitro l’ha valutato nei limiti".

Marelli aggiunge:

"Calcio di rigore richiesto dal Napoli per il contatto Osimhen-Acerbi. Episodio nella zona grigia. Ognuno può avere la sua opinione. C’è chi sostiene che sia un contatto troppo leggero per un rigore e chi pensa che sia un contatto suffciente per un rigore. Se l’arbitro avesse fischiato, il VAR non sarebbe intervenuto. Per me la soglia di fallo è molto alta quindi non l’avrei fischiato".

