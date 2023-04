Mkhitaryan: “3 punti che danno grande fiducia. Champions? Faremo tutto per andare in finale”

L’Inter vince 3-1 contro la Lazio in rimonta e si porta a quota 57 punti alla pari di Milan e Roma. All’iniziale vantaggio di Felipe Anderson, rispondono Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens, con due assist di Lukaku. Ecco le dichiarazioni a DAZN del giocatore nerazzurro Henrikh Mkhitaryan dopo il match di San Siro:

"Secondo me ci dà tanta fiducia, essendo 1-0 per loro, abbiamo fatto una partita incredibile contro una squadra forte. Volevamo vincere la partita, chi è entrato ha dato una mano e abbiamo vinto.

Gol annullato? Mi dispiace, con l'1-0 potevamo vincere noi la partita subito, ma abbiamo fatto tutti il massimo per vincere e rimontato lo svantaggio.

L'importanza di avere tutti a disposizione? Non posso dire questo, ma chi è entrato oggi ha fatto la differenza, abbiamo una rosa molto lunga, fortissima, chi gioca è fortissimo. Chi entra fa la differenza, dobbiamo essere tutti pronti.

Champions? Ci sono altre due partite in campionato da giocare e poi penseremo al Milan, quelle due partite bellissime. Sarà difficile mentalmente, ma saremo pronti e faremo tutto per andare in finale.