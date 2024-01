Henrikh Mkhitaryan ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio. "Secondo me affronteremo una squadra un po’ più forte rispetto a quella affrontata un mese fa, ma anche noi siamo forti, vogliamo dimostrarlo domani sul campo vincendo la partita e andando avanti per poi giocare la finale”.

"Non credo, la gara dura 90’ e dobbiamo fare bene per tutto il tempo. Serve essere concentrati e focalizzati per tutta la gara, non sappiamo quello che succederà e servirà dare più del 100%".