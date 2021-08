Retroscena Correa: il provino a 18 anni all’Inter, Moratti pensava che….

L'aneddoto sull'attaccante argentino, a segno con una splendida doppietta all'esordio con la maglia nerazzurra

Un interessante retroscena su Joaquin Correa. A segno con una doppietta all'esordio contro il Verona, l'attaccante argentino era stato a un passo dall'Inter anche in passato. Ecco quanto svelato da Calciomercato.com: "Poi la Lazio e ora l'Inter, con la quale a 18 fece un provino. Moratti pensava di aver trovato il nuovo Veron, ma il ragazzo non si ambientò e non se ne fece nulla: "Il freddo è stata una delle cose più difficili da gestire". Ora invece ha scaldato i tifosi dell'Inter con la doppietta col Verona. Inzaghi l'ha chiesto e la dirigenza l'ha accontentato. Quell'indice si è fermato sul nome giusto".