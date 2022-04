Moratti: “Scudetto? Tifo Inter ma sarebbe bello al Napoli. Inzaghi bravo a…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente nerazzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti ha commentato la corsa scudetto. Sulla possibile vittoria finale del Napoli, l'ex presidente nerazzurro ha dichiarato: "Dimenticando il tifo, sarebbe bellissimo, ma questo non toglie che continuo a fare il tifo per l'Inter. Il Napoli è la squadra più forte, per me è favorita per l'allenatore e per l'asse centrale. Se potessi prenderei Koulibaly agli azzurri. Osimhen è un giocatore fantastico, mi piace molto".