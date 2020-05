Moratti: “Spero molto in Conte. Lautaro? Dipende da una cosa. E a Thohir avevo suggerito…”

Intervenuto ai microfoni de La Politica del Pallone su Gr Parlamento, Massimo Moratti ha parlato dell’Inter. L’ex presidente ha parlato anche del mercato dei nerazzurri: “Conte ci mette l’anima ed è bravo. Ci spero molto“.

MERCATO – “Lautaro? Dipende dalla sua volontà, leggo che il Barça gli starebbe facendo delle offerte esorbitanti a cui e’ difficile dire di no. Haaland? Fa venire una voglia di prenderlo… E ancora deve esprimere il suo potenziale al 100%. Tonali? Ma abbiamo gia’ Sensi che e’ molto forte”. Moratti confessa poi di aver suggerito a Thohir di prendere Dybala quando giocava nel Palermo: “E’ un giocatore che mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente, Messi è il sogno a occhi aperti di tutti. Ancora oggi resta il piu’ forte al mondo ma non si muove da Barcellona”.