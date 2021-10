Moratti: “Sento sempre Mou, Ibra speciale. L’Inter del mio cuore? Non quella del Triplete”

Qual è l'Inter del suo cuore? La risposta di Massimo Moratti è un po' a sorpresa. Al Corriere dello Sport, l'ex presidente parla a tutto campo

«Vendere non mi veniva bene... Però Ronaldo e Ibra furono grandi operazioni, autentici investimenti. Gli opposti. Il Ronaldo del ’98 non è descrivibile con accenti umani, era baciato da Dio».

«Il pregio potrebbe anche essere il difetto: l’emozionalità. Siamo sempre rimasti legati. Roberto era un ragazzo, conservava tutta l’emozionalità del giocatore. Perdemmo con la Lazio e me lo trovai nello spogliatoio che piangeva in un angolo, le lacrime facevano capire che ci teneva tremendamente a far bene. A Roberto ti affezioni anche per come vive il calcio, la partita, i momenti. Diventa difetto, l’emozionalità, quando prevale sul resto, proprio questo aspetto del carattere lo spinse a dire che a fine stagione se ne sarebbe andato».