Moratti: “No a Interspac. Suning? Voglio essere ottimista. Ritorno? Mi hanno chiamato, ma…”

No a Interspac, e nemmeno a un ritorno all'Inter . Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport ha svelato la sua visione sul futuro del club, comprese le sue sensazioni sulla situazione di Suning. Ecco le sue parole:

«Ho apprezzato le intenzioni, hanno avuto molto coraggio. Penso che in Italia quel genere di azionariato non sia praticabile, oltretutto i numeri che le società presentano oggi sono drammatici. In Germania si arriva a quote del 15, 20 per cento, ma con cifre accessibili e rischi limitati per i sottoscrittori… Mi fanno tanta tenerezza e simpatia i tifosi meno famosi disposti a mettere i mille euro».