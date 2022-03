Inter, la mossa di Inzaghi: in due si divideranno i compiti di regia di Brozovic

Il centrocampista croato salterà la gara di oggi contro la Fiorentina: il tecnico ha provato una nuova soluzione

Marcelo Brozovic salterà anche la gara di oggi contro la Fiorentina: il centrocampista croato, assente domenica scorsa contro il Torino, non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio, e non potrà così dare una mano ai compagni. Un'assenza pesantissima per i nerazzurri, anche alla luce dei precedenti. Per sostituirlo, secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe pensato a una nuova soluzione: "Staffetta in regia. E' quella che contro la Fiorentina faranno Calhanoglu e Vidal. Toccherà a loro due, infatti, dividersi il compito di sostituire Brozovic. [...] Calhanoglu avrà il compito di avviare e costruire l'azione, abbassandosi a ricevere il pallone, come abitualmente fa il croato. Mentre Vidal dovrà dare più equilibrio e protezione alla difesa. Evidentemente, a seconda delle necessità, i due si scambieranno anche le posizioni: tra centro e interno sinistro".