Calhanoglu, c’è bisogno di te: rendimento in calo, ma l’Inter si affida a lui

Nessun gol e un solo assist nel 2022 per il centrocampista turco: toccherà a lui sostituire Brozovic in cabina di regia

Fabio Alampi

Ancora una volta l'Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato non ha recuperato dal problema accusato in Champions League contro il Liverpool, e salterà anche la sfida di oggi contro la Fiorentina. Un'assenza pesantissima per i nerazzurri, che hanno già dimostrato di non saper farne a meno. L'idea di Inzaghi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe quella di schierare in cabina di regia Calhanoglu. Il turco, dopo un girone di andata da assoluto protagonista, in questo 2022 non si sta ripetendo: da lui ci si aspettano risposte, con il tecnico che affiderà a lui le chiavi del gioco.

Così scrive Tuttosport: "Il terzetto di centrocampo è certo: Barella, Calhanoglu e Vidal. Non è detto, però, che sia il cileno a giostrare davanti alla difesa. Vidal, infatti, ha dimostrato in stagione di non essere il giocatore più affidabile nella costruzione del gioco, perdendo molti palloni sul pressing avversario. Per questo Inzaghi potrebbe lasciarlo nel ruolo di mezzala, sperando ripeta le due buone prove offerte con il Liverpool, spostando al centro Calhanoglu".

"Il turco è senza dubbio il più portato fra i tre alla costruzione del gioco e ha pure la mobilità per rimpiazzare Brozovic anche nelle scalate fra i centrali. Di sicuro l'Inter, sia che agisca da regista o nel consueto ruolo di mezzala sinistra, avrà bisogno però di una prova in vecchio stile da parte del turco. Calhanoglu, infatti, nel 2022 si un po' fermato. Il suo rendimento, rispetto a quello molto positivo fino a Natale, è calato: se nel girone d'andata il turco aveva collazionato 6 gol e 7 assist, dal 9 gennaio in poi non ha più segnato (l'ultimo è datato 12 dicembre) e ha servito solo un assist, su angolo, nel derby perso il 5 febbraio".