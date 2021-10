Mourinho: “Bodo più forte della nostra formazione iniziale. Sconfitta storica. Ora nessuno mi chiederà…”

Le parole dello Special One al termine della clamorosa sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt

Disfatta clamorosa quella della Roma. La squadra di José Mourinho è stata travolta 6-1 dal modesto Bodo Glimt. Al termine della gara lo Special One ha analizzato la pesante sconfitta ai microfoni di Sky Sport. "La responsabilità è mia. Sono io che ho deciso di giocare con questa squadra, la responsabilità è mia. Ovviamente l'ho fatto con una buona doppia intenzione. Ho voluto dare l'opportunità a gente che lavora tanto e non lavora tanto. Poi con tutte le partite che abbiamo e la rosa che abbiamo, volevo fare riposare gente che gioca sempre. In questo campo in erba sintetica e questo clima difficile ho deciso di far riposare tanti giocatori. Abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi. La nostra squadra che ha iniziato la partita e la squadra principale del Bodo sono più bravi, hanno più qualità".