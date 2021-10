Conference League, Bodo Glimt-Roma 6-1: Mourinho strapazzato dai norvegesi

Risultato tennistico per i giallorossi che perdono la vetta del girone dopo una prestazione pessima

Pesante e meritata la sconfitta ottenuta dalla Roma in casa del Bodo Glimt questa sera. La squadra di Josè Mourinho ha perso addirittura 6-1 in casa dei norvegesi nel terzo turno della fase a gironi di Conference League. Uno stop inatteso, in particolare per le proporzioni, ma assolutamente meritato in virtù della pessima prestazione di tutta la squadra. L'ampio turnover non ha premiato il portoghese, corso inutilmente ai ripari nella ripresa con gli inserimenti di Pellegrini, Abraham, Mkhitaryan, Shomurodov e Cristante. Di Carles Perez l'unica rete ospite.