Nainggolan: “Barella sta dimostrando di essere da grande squadra. Brozovic all’Inter…”

Nella quotidiana diretta Instagram del Cagliari, l’ospite di oggi era Radja Nainggolan. L’ex centrocampista nerazzurro ha toccato diversi temi rispondendo ai messaggi dei tifosi. “La cresta? Dopo i 30 anni ho detto che non l’avrei più fatta, all’Inter è tornata un attimo e dopo l’ho ritagliata subito. Era difficile toglierla perché tanti bambini la facevano, toglierla in quel momento è stata una cosa difficile“.

Tre centrocampisti che mi piacciono in questo momento? “Ce ne sono tanti forti, a me particolarmente è sempre piaciuto Modric, per la tipologia di gioco è un tutto fare. Seedorf era una potenza assurda, era l’unico giocatore che non mi ha fatto mai giocare la palla, ho sempre rosicato. Ho giocato con tanti giocatori forti, Strootman prima dell’infortunio era una cosa incredibile. De Rossi era fenomenale. Pjanic, Brozovic all’Inter sta facendo tanto, gioca sempre e fa sempre il suo. Di quelli che mi piacciono c’è anche Barella è uno che sta dimostrando di essere uno da grande squadra, alla sua età sta dimostrando tanto“.

(Cagliari Calcio)