Nainggolan, ecco la soluzione che l’Inter sta pensando per venderlo al Cagliari

Il futuro di Radja Nainggolan è quello più incerto tra i giocatori dell’Inter in prestito. Il centrocampista belga, malgrado i complimenti di Antonio Conte, non fa parte dei progetti futuri del club nerazzurro. Ma il suo prestito in Sardegna è un prestito secco, senza diritti di riscatto. Il suo futuro andrà discusso a giugno, senza clausole particolari.

Come superare lo scoglio della valutazione e dell’ingaggio da 4,5 milioni di euro? Se per l’ingaggio sarà un discorso da affrontare tra il Cagliari e lo stesso Nainggolan, sulla valutazione l’Inter sta studiando soluzioni.

Al di là dell’eventuale riduzione della cifra da versare per Barella, c’è un’altra idea in casa nerazzurra: usare il cartellino di Nainggolan come contropartita economica per arrivare a Nandez, centrocampista che da tempo è nel mirino di Marotta. Operazione complessa, viste le cifre in ballo, ma non impossibile.

(Gazzetta dello Sport)