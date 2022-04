Nainggolan: “Lukaku, che errore lasciare l’Inter. Era il Re! E’ la terza volta che…”

Il centrocampista del'Anversa commenta la decisione dell'attaccante belga di tornare al Chelsea la scorsa estate

Romelu Lukaku sta vivendo una stagione complicata al Chelsea. Per Radja Nainggolan l'attaccante belga ha sbagliato a lasciare l'Inter per tornare a vestire la maglia dei Blues. "Dice che la squadra è stata costruito attorno a lui, ma il sistema non ha funzionato. Quindi l'allenatore ha optato per altri giocatori più piccoli che corrono molto. E i risultati stanno arrivando", dice l'ex centrocampista dell'Inter intervistato da Last Hour.