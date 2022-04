Hasselbaink: “Lukaku non fa abbastanza. Non corre, non chiede palla, è statico”

L'attaccante belga, a secco anche contro l'Arsenal, continua a deludere al Chelsea: l'ex bomber dei Blues lo attacca

Romelu Lukaku continua a deludere al Chelsea: l'ex bomber dell'Inter è rimasto a secco anche nell'ultimo turno di campionato contro l'Arsenal, e le critiche aumentano sempre più. Jimmy Floyd Hasselbaink, ex attaccante dei Blues, ha parlato duramente dagli studi di Sky Sports: "Lukaku non fa abbastanza. Se vuoi essere un protagonista devi darti da fare, devi quanto meno correre, devi provare a dimostrare che sei infastidito dalle critiche, devi voler soffrire. Non corre, non va negli spazi, non pretende la palla dai suoi compagni. In questo modo non segnerai. Almeno mostra un po' di passione. Non c'era passione da parte di Lukaku".